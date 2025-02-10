Нижегородский пенсионер потерял более 2 млн рублей, доверившись мошеннику Происшествия

В Нижнем Новгороде 81-летний мужчина стал жертвой финансовых мошенников и лишился 2,4 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

Пенсионер познакомился с незнакомцем в мессенджере, который предложил ему выгодный способ инвестирования. Злоумышленник убедил потерпевшего установить на телефон специальное приложение и перевести деньги на указанные реквизиты. Доверившись обещаниям о высоком доходе без рисков, мужчина отправил 2 405 000 рублей.

Через некоторое время он решил вывести "заработанные" средства, но связь с собеседником прервалась. Осознав, что его обманули, пострадавший обратился в полицию.

Правоохранительные органы напоминают: если вам предлагают вложить деньги с гарантированно высокой прибылью и без риска – это, скорее всего, мошенники. Будьте осторожны и не доверяйте незнакомцам в интернете.