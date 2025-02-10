Братоубийцу будут судить в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве родного брата. Следствие завершило расследование и передало дело в суд.

По данным следственного управления СК России по Нижегородской области, преступление произошло в ноябре 2024 года на улице Усиевича. В тот вечер обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес брату ножевое ранение в грудь.

От полученных травм 37-летний потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый частично признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Теперь его судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе супружеская пара получила 16,5 года колонии за зверское избиение соседа. Потерпевший скончался на месте.