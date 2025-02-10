Электрик осужден на 2 года за гибель ребенка в Уренском районе Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородский электрик осужден на два года за гибель 7-летнего мальчика, сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, что трагедия произошла 30 июля 2023 года в поселке Уста Уренского района. Мальчик дотронулся до оборванного провода ЛЭП — его ударило током. Потерпевший скончался на месте.

В СК завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Установлено, что следить за техническим состоянием ЛЭП должен был мастер Уренского РЭС. Однако он попустительски отнесся к своим прямым обязанностям и не организовал спил веток у деревьев рядом с проводами. Так случился обрыв провода, до которого впоследствии дотронулся школьник.

Суд посчитал справедливым ограничить электрику свободу на два года.