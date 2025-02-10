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Общество

Нижегородская "Школа 800" откроет прием в первые классы с 3 марта  

11 февраля 2025 13:01  [134] Общество

В Нижнем Новгороде 3 марта стартует прием заявлений в первые классы "Школы 800" на 2025/26 учебный год. Образовательная организация опубликовала информацию о наборе на своей странице в социальной сети.  

Для будущих первоклассников предусмотрено 275 мест: корпус "Верхние Печеры" – 100 мест; корпус "Автозавод" – 100 мест; корпус "Сормово" – 75 мест.  

Прием документов будет проходить онлайн через личный кабинет на сайте школы. Создать учетную запись и заполнить анкету можно будет с 3 по 6 марта. 14 марта родители смогут выбрать время для подачи заявления в дистанционном формате.  

Информация о приеме учеников в 5-8 и 10 классы появится на сайте "Школы 800" 17 марта.  

Правила поступления в образовательное учреждение опубликуют 13 февраля.

Ранее сообщалось, что в нижегородских вузах изменили правила поступления.

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Теги:
Образование Школа 800
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