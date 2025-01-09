Нижегородской "Школе 800" предоставят субсидию из областного бюджета Общество

Нижегородская "Школа 800" получит субсидию из регионального бюджета в 2025 году. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Средства субсидии, в частности, будут направлены на оплату услуг и работ по организации участия образовательного учреждения в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах и соревнованиях.

"Часть средств субсидии пойдет на приобретение программного обеспечения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов, а также на компенсацию аренды квартир для сотрудников школы и другое", - говорится в сообщении.

Размер субсидии не раскрывается.

Напомним, нижегородская "Школа 800" вошла в число лучших образовательных брендов в России.