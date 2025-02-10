Нижегородская область возглавила турпоток в Москву среди регионов ПФО Общество

Нижегородская область стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по числу туристов, посещающих Москву. Как сообщает "НТА-Приволжье", об этом стало известно на бизнес-миссии туристической отрасли столицы, которая прошла в Нижнем Новгороде 11 февраля.

Как отметила Анастасия Комиссарова, руководитель проектов управления регионального взаимодействия АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы", за первые девять месяцев 2024 года регион занял первое место в ПФО по турпотоку в Москву. Кроме того, область вошла в топ-10 российских регионов по этому показателю, заняв шестую строчку.

По данным специалистов, в 2024 году нижегородцы совершили 562 тысячи поездок в столицу. Интерес к Нижнему Новгороду со стороны москвичей также вырос – в 2023 году они посетили регион 336 тысяч раз, что в 1,6 раза превышает показатели предыдущего периода.

Исследования показывают, что среди туристов из Нижегородской области 60% составляют женщины.

По итогам 2023 года наибольшие расходы нижегородских туристов в Москве приходятся на: проезд и размещение – 30%, шоппинг и сувениры – 21%, гастрономию – 19%.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Нижегородскую область посетили 4 млн туристов.