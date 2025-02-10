Буйные пассажиры напали на двух таксистов в Нижнем Новгороде Происшествия

Два нижегородских таксиста пострадали от рук буйных пассажиров в минувшие выходные. Оба инцидента заинтересовали Гострудинспекцию по Нижегородской области.

Один сотрудник ООО "Яндекс.Такси" пострадал 8 февраля. Подробности инцидента мы рассказывали здесь. Теперь выяснилось, что в ночь на 9 февраля было нападение на другого таксиста, который работает там же. Неизвестный набросился на него прямо в пути. В результате водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица и головы. Врачи классифицировали повреждения как легкие.

Согласно Трудовому кодексу РФ, если у пострадавшего были трудовые отношения с работодателем, расследование несчастного случая проводится без участия инспектора труда и остается на ответственности компании.