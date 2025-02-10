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Происшествия

40-летний мужчина заживо сгорел в Городецком районе

11 февраля 2025 21:00  [99] Происшествия
40-летний мужчина заживо сгорел в Городецком районе

40-летний мужчина заживо сгорел в Городецком районе

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В деревне Бушнево Городецкого района загорелась бытовка в коттеджном поселке "Чайка". Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.  

После ликвидации огня спасатели обнаружили тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, он только вернулся с вахты и временно проживал в бытовке на время строительства дома. 

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, которые устанавливают обстоятельства трагедии.  

В тушении пожара были задействованы 11 специалистов и 4 единицы техники.

Напомним, что в минувшие выходные был пожар рядом с Главным ярмарочным домом в Нижнем Новгороде. Обошлось без пострадавших. Но фасад Ярмарки придется восстанавливать.

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