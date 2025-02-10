40-летний мужчина заживо сгорел в Городецком районе
Фото:
В деревне Бушнево Городецкого района загорелась бытовка в коттеджном поселке "Чайка". Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.
После ликвидации огня спасатели обнаружили тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, он только вернулся с вахты и временно проживал в бытовке на время строительства дома.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, которые устанавливают обстоятельства трагедии.
В тушении пожара были задействованы 11 специалистов и 4 единицы техники.
Напомним, что в минувшие выходные был пожар рядом с Главным ярмарочным домом в Нижнем Новгороде. Обошлось без пострадавших. Но фасад Ярмарки придется восстанавливать.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+