40-летний мужчина заживо сгорел в Городецком районе Происшествия

40-летний мужчина заживо сгорел в Городецком районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В деревне Бушнево Городецкого района загорелась бытовка в коттеджном поселке "Чайка". Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

После ликвидации огня спасатели обнаружили тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, он только вернулся с вахты и временно проживал в бытовке на время строительства дома.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, которые устанавливают обстоятельства трагедии.

В тушении пожара были задействованы 11 специалистов и 4 единицы техники.

Напомним, что в минувшие выходные был пожар рядом с Главным ярмарочным домом в Нижнем Новгороде. Обошлось без пострадавших. Но фасад Ярмарки придется восстанавливать.