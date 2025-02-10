Профориентационный маршрут, объединяющий научно-популярный и промышленный туризм, появился в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области открылся первый профориентационный маршрут, объединяющий научно-популярное и промышленное направление туризма. Он разработан в рамках президентской инициативы «Десятилетие науки и технологий» при участии правительства Нижегородской области, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева и АО «ПРОМИС». Оператором маршрута выступает нижегородский туроператор «Открой мир».

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования РФ, маршрут составлен по направлению «Станкостроение». Он получил верификацию на основании решения Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах.

«Долгое время научно-популярный и промышленный туризм развивались независимо друг от друга. Нижегородская область, обладая мощными инженерными традициями, стала одним из первых регионов, которому удалось объединить эти два ключевых направления профориентации в рамках профиля «Станкостроение». Знакомство школьников и их родителей с одним из ведущих технических вузов страны и современным производственным предприятием поможет сформировать целостное представление о профессиональном и карьерном пути. Этот успешный опыт необходимо масштабировать не только на другие отрасли, как планируют в регионе, но и на другие субъекты России», – отметила заместитель заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Запуск маршрута состоялся 11 февраля 2025 года. Первыми по нему прошли 20 детей из многодетных семей региона. Вместе с ними экскурсии посетил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

«Сегодня мы открываем новое направление не только для нашего региона, но и для всей страны – это коллаборация научного и промышленного туризма! Это новый вид профориентации как для школьников, которым еще только предстоит сделать ответственный выбор будущего образовательного пути, так и для студентов, для которых уже актуален вопрос карьерного развития и самореализации», – сказал Сергей Яковлев.

Министр подчеркнул, что Нижегородская область не будет останавливаться только на одном маршруте. Уже сейчас нижегородский офис Десятилетия науки и технологий готовит к верификации новые тематические туры.

В НГТУ им. Р. Е. Алексеева школьники посетили кафедру «Технология и оборудование машиностроения». Ребят познакомили с возможностями модернизации советских станков, новыми подходами к промышленному изготовлению изделий и компетенциями, необходимыми современному инженеру. Детям продемонстрировали современное оборудование, закупленное в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы», включая токарные и фрезерные станки с ЧПУ, электроэрозионный станок и промышленного робота. Гости также увидели современные металлорежущие станки и узнали о новых технологиях, применяемых в производстве.

Как отметил ректор вуза, доктор технических наук, профессор Сергей Дмитриев, учебно-производственный участок университета является сочетанием исследовательской лаборатории и действующего производства.

«Современный подход к инженерному образованию требует тесной интеграции академической науки, фундаментальных исследований и реального производства. В Передовой инженерной школе НГТУ им. Р. Е. Алексеева мы создали уникальную образовательную среду, где студенты не просто изучают теорию, но и видят, как их исследования находят практическое применение. Это формирует у будущих инженеров целостное понимание производственного процесса и помогает им увидеть перспективы своего профессионального развития еще на этапе обучения в университете», – пояснил он.

После посещения университета школьники отправились на производственную площадку АО «ПРОМИС», где им представили современное оборудование. Специалисты компании рассказали об использовании передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта, для автоматизации рутинных задач, а также о внедрении экзоскелетов для облегчения труда сотрудников.

«Мы создаем новые рабочие места, ориентированные на развитие компании, и привлекаем талантливых людей, готовых расти вместе с нами. При этом для выполнения производственного плана, оперативной работы компания укомплектована полностью. Мы понимаем, что нехватка кадров – это вызов для рынка труда. Именно поэтому мы участвуем в запуске научно-популярного маршрута, показывая привлекательность нашего производства, города и области для молодых и перспективных специалистов», – отметила директор по персоналу АО «ПРОМИС» Светлана Слинякова.

Помимо экскурсионной программы для детей подготовили деловую игру, основанную на методологии «Система 5С» – инструменте повышения эффективности процессов. Такая методика широко применяется в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как отметили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, первый региональный маршрут научно-популярного и промышленного туризма будет размещен на сайте: Наука.РФ. Посетить маршрут можно будет, оставив заявку на сайте. Такая возможность появится уже в этом месяце.

Напомним, период с 2022 по 2031 годы Указом президента России Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки.

Создание новых туристических маршрутов и развитие туристической инфраструктуры соответствует целям и задачам нового национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Работа в рамках нового национального проекта будет нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли, а также продвижение путешествий по России как внутри страны, так и за рубежом.