Силовики задержали начальницу отделения ФССП в Нижегородской области

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с полицейскими из ЗАТО Саров и оперативниками ГУФССП задержали начальника отделения — старшего судебного пристава Саровского районного отдела судебных приставов. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным оперативников, должностное лицо, руководствуясь личной заинтересованностью, устроило на работу фиктивного судебного пристава-исполнителя. Этот сотрудник получал зарплату, но фактически не выполнял свои обязанности.
Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ране сообщалось о задержании бывшей сотрудницы МВД за взятки на общую сумму 1 млн рублей.
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