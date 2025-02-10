Силовики задержали начальницу отделения ФССП в Нижегородской области Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с полицейскими из ЗАТО Саров и оперативниками ГУФССП задержали начальника отделения — старшего судебного пристава Саровского районного отдела судебных приставов. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным оперативников, должностное лицо, руководствуясь личной заинтересованностью, устроило на работу фиктивного судебного пристава-исполнителя. Этот сотрудник получал зарплату, но фактически не выполнял свои обязанности.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ране сообщалось о задержании бывшей сотрудницы МВД за взятки на общую сумму 1 млн рублей.