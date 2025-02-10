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Происшествия

Нижегородка пожаловалась Бастрыкину на преследования из-за долгов бывшего мужа

12 февраля 2025 09:04  [126] Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе жительницы Нижнего Новгорода, которую преследуют из-за долгов ее бывшего супруга. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.  

По словам женщины, с 2022 года группа лиц требует от нее возврата крупной суммы денег, которую занял ее экс-муж. Она утверждает, что сталкивается с угрозами, а также с умышленным причинением вреда своему имуществу. Кроме того, нижегородка опасается за безопасность своих детей.  

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако его закрыли.  

Глава Следкома велел руководителю нижегородского следственного управления Айрату Ахметшину принять меры для передачи уголовного дела из органов внутренних дел в производство следователей СК, а также отчитаться об итогах рассмотрения прокурором ходатайства.

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Теги:
СК РФ
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