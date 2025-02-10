ГУАД требует от подрядчика ремонта Борского моста 134 миллиона рублей Экономика

Государственное учреждение "Главное управление автомобильных дорог" Нижегородской области подало иск в арбитражный суд к подрядчику ООО "Дорожная строительная компания" из Тверской области. Сумма требований составляет 134,3 млн рублей.

Информация об иске размещена в картотеке арбитражных дел, однако подробности спора и дата его рассмотрения пока не уточняются.

Тверская компания выполняет ремонт старого Борского моста в Нижнем Новгороде. В сентябре 2024 года заказчик выставил подрядчику четыре штрафа на общую сумму более 492 млн рублей, причем одна из претензий совпадает по размеру с суммой иска.

Контракт на ремонт моста оценивается в 2,42 млрд рублей, работы должны быть завершены к ноябрю 2025 года.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что ремонт старого Борского моста выполнен на 50%.