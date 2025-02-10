Житель Семенова убил двух работников пилорамы, избив их поленом Происшествия

В Семеновском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины. По данным следствия, преступление произошло 8 февраля на территории пилорамы в деревне Хахалы.

Обвиняемый, 32-летний житель города Семенова, в ходе конфликта напал на своих подчиненных. Установлено, что он нанес им множественные удары поленом по голове. Женщина скончалась на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.

В результате оперативно-следственных мероприятий удалось установить личность нападавшего. Суд принял решение заключить его под стражу.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.

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