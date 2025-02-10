В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 февраля 2025 10:56  [105] Житель Семенова убил двух работников пилорамы, избив их поленом
12 февраля 2025 09:28  [133] Мошенники развели нижегородцев на 60 млн рублей за неделю
12 февраля 2025 09:04  [166] Нижегородка пожаловалась Бастрыкину на преследования из-за долгов бывшего мужа
12 февраля 2025 08:00  [179] В Нижнем Новгороде задержали мужчину с 40 свертками мефедрона
11 февраля 2025 21:00  [264] 40-летний мужчина заживо сгорел в Городецком районе
11 февраля 2025 20:06  [272] Нижегородский пенсионер потерял более 2 млн рублей, доверившись мошеннику
11 февраля 2025 19:48  [296] Чиновницу обвиняют в служебном подлоге в Нижегородской области
11 февраля 2025 19:21  [462] Силовики задержали начальницу отделения ФССП в Нижегородской области
11 февраля 2025 19:20  [327] Банду "гастролеров" задержали в Нижнем Новгороде за хищение зеркал с иномарок
11 февраля 2025 18:04  [249] Буйные пассажиры напали на двух таксистов в Нижнем Новгороде
Происшествия

Житель Семенова убил двух работников пилорамы, избив их поленом

12 февраля 2025 10:56  [105] Происшествия

В Семеновском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины. По данным следствия, преступление произошло 8 февраля на территории пилорамы в деревне Хахалы. 

Обвиняемый, 32-летний житель города Семенова, в ходе конфликта напал на своих подчиненных. Установлено, что он нанес им множественные удары поленом по голове. Женщина скончалась на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где позже умер.  

В результате оперативно-следственных мероприятий удалось установить личность нападавшего. Суд принял решение заключить его под стражу.  

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будут судить братоубийцу.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Семенов Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2025 20:49  [390] Муж с женой получили 16,5 года за зверское убийство соседа в Арзамасе
08 февраля 2025 07:45  [510] Девять лет тюрьмы получил нижегородец за убийство знакомого
07 февраля 2025 19:00  [488] Нижегородка, пытавшаяся убить родную мать, предстанет перед судом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph