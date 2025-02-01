Нижегородка, пытавшаяся убить родную мать, предстанет перед судом Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела против жительницы Борского района. Ее обвиняют в покушении на убийство беспомощного человека, совершенном из хулиганских побуждений.

По данным следствия, в ноябре 2024 года женщина напала на свою пожилую мать в квартире на улице 2-й микрорайон в городе Бор. Она избила родственницу, а затем ударила ее ножом в грудь. После этого обвиняемая скрылась.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ей удалось выжить.

Суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что жительница Кстова получила 4 года за убийство новорожденной дочери.