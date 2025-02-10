Строительство 5-го моста через Оку в Нижнем Новгороде стартует в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в 2025 году приступят к строительству пятого моста через Оку, который соединит Приокский и Автозаводский районы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "КСК № 11".

Новая переправа станет частью четвертой очереди дублера проспекта Гагарина, строительство которого стартовало прошлой весной. Работы будут вестись в рамках концессионного соглашения между подрядчиком и правительством региона.

Запуск строительства зависит от поступления федерального финансирования. Предварительная стоимость проекта — 39 млрд рублей.

Точные сроки пока не объявлены, но по плану на возведение объекта отводится 45,5 месяца. В этот период построят мостовой переход протяженностью 1 035 метров, состоящий из двух пролетных строений.

Напомним, что разговоры о строительстве пятого моста в Нижнем Новгороде ведутся не первый год. Были планы приступить к возведению переправы еще в 2022 году, но не срослось.

Сообщалось, что проезд по дублеру проспекта Гагарина подумывают сделать платным.