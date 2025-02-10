Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 февраля 2025 20:09  [103] "Хохломская роспись" объяснила покупку автомобиля за 4,2 млн рублей
12 февраля 2025 18:14  [234] В ГУАД рассказали о сути претензий к подрядчику Борского моста
12 февраля 2025 18:12  [137] Нижегородский опыт внедрения современных технологий в работу МФЦ представлен делегации специалистов из ДНР
12 февраля 2025 17:58  [157] Нижегородцам объяснили, почему рано закрывать банковские вклады
12 февраля 2025 17:40  [166] Нижегородская мэрия направит 96,9 млн рублей на выплаты строителям "Стрелки"
12 февраля 2025 16:34  [178] Миллиарды рублей дополнительно выделят на ремонт Нижегородской станции аэрации
12 февраля 2025 12:06  [200] Закладка электрического автономного пассажирского судна состоялась в Чкаловске
12 февраля 2025 11:20  [501] Жители Нижегородской области стали чаще искать работу
12 февраля 2025 09:59  [231] Нижегородец предлагает услуги "любовника" на День святого Валентина
11 февраля 2025 18:44  [353] Горводоканал подал иск на 21 млн рублей против Кстовской ЦРБ
Экономика

"Хохломская роспись" объяснила покупку автомобиля за 4,2 млн рублей

12 февраля 2025 20:09  [103] Экономика

АО "Хохломская роспись" прокомментировало покупку легкового автомобиля стоимостью 4,24 млн рублей, информация о которой ранее появилась на портале госзакупок.  

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили на предприятии, машину в базовой комплектации пришлось купить из-за необходимости обновления автопарка, который не обновлялся более 10 лет.  

В компании отметили, что автомобиль нужен для частых командировок сотрудников и руководства. До этого для служебных поездок приходилось арендовать транспорт, что в долгосрочной перспективе оказалось менее выгодным, чем покупка собственного автомобиля.  

Сделка была оформлена в рамках 223-ФЗ, поэтому ее подробности не опубликованы в открытом доступе. Известно лишь, что машина произведена в России и закуплена у единственного поставщика.

Ранее сообщалось, что правительство региона будет развивать хохломскую роспись вместе с ООО "Хохлома".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки НХП
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2025 13:35  [287] АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей
09 декабря 2024 13:22  [869] Около 60 млн рублей выделяется ежегодно на субсидиарную поддержку НХП в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph