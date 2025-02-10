"Хохломская роспись" объяснила покупку автомобиля за 4,2 млн рублей Экономика

АО "Хохломская роспись" прокомментировало покупку легкового автомобиля стоимостью 4,24 млн рублей, информация о которой ранее появилась на портале госзакупок.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили на предприятии, машину в базовой комплектации пришлось купить из-за необходимости обновления автопарка, который не обновлялся более 10 лет.

В компании отметили, что автомобиль нужен для частых командировок сотрудников и руководства. До этого для служебных поездок приходилось арендовать транспорт, что в долгосрочной перспективе оказалось менее выгодным, чем покупка собственного автомобиля.

Сделка была оформлена в рамках 223-ФЗ, поэтому ее подробности не опубликованы в открытом доступе. Известно лишь, что машина произведена в России и закуплена у единственного поставщика.

Ранее сообщалось, что правительство региона будет развивать хохломскую роспись вместе с ООО "Хохлома".