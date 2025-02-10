Директора коммунальной организации в Арзамасе осудят за 3 млн долга по зарплате Экономика

В Арзамасе завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора жилищно-коммунальной организации, который обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам. Как сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области, материалы дела направлены в суд.

По данным следствия, с апреля по июнь 2024 года руководитель не выплачивал зарплату 22 работникам более двух месяцев. Общая сумма задолженности превысила 3 миллиона рублей.

Следователи установили, что у предприятия были средства для расчета с сотрудниками, однако деньги направлялись на другие нужды, не относящиеся к первоочередным выплатам.

В ходе расследования, благодаря вмешательству СК, задолженность перед работниками была полностью погашена. Однако обвиняемый свою вину не признал.

Сейчас уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу. Руководителю грозит ответственность по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).