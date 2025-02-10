В ГУАД рассказали о сути претензий к подрядчику Борского моста Экономика

В Главном управлении автодорог Нижегородской области рассказали НИА "Нижний Новгород" о сути претензий к подрядчику Борского моста.

Как отметили в ведомстве, судебные иски не имеют отношения к ремонтным работам на Борском мосту, а касаются юридических аспектов, связанных с предоставлением документов по субъектам малого предпринимательства, с которыми заключен контракт на субподряд.

Согласно условиям госконтракта, подрядчик обязан предоставить заказчику определенные документы в срок не более 5 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком или соисполнителем. К числу этих документов относятся декларация о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства и копия договора, заверенная подрядчиком.

В данном случае подрядчик представил информацию о заключенном 26 февраля 2024 года договоре субподряда только 4 апреля 2024 года, что является нарушением установленного срока. Сумма штрафа по этому упущению составила 44 млн 761 тысячу 766 рублей. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Ранее стало известно, что ГУАД требует от подрядчика ремонта Борского моста 134 миллиона рублей.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также ранее выяснила, что ремонт старого Борского моста выполнен на 50%.