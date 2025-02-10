Подозреваемую в покушении на убийство установили в Нижнем Новгороде спустя 5 лет

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки Новосибирской области, которую обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, преступление произошло еще в 2020 году, однако установить личность подозреваемой удалось только спустя несколько лет.
По данным следствия, в ночь с 8 на 9 августа 2020 года обвиняемая находилась в гостях у малознакомого мужчины в квартире на улице Германа Лопатина. В ходе ссоры она дважды ударила его ножом в грудь, а затем скрылась.
Раненого госпитализировали, и благодаря своевременной медицинской помощи он остался жив. Однако установить личность нападавшей сразу не удалось — потерпевший познакомился с ней в день нападения и не знал никаких данных.
Следователям удалось выйти на след обвиняемой только спустя несколько лет. Во время осмотра места происшествия был найден окурок с биологическими следами, что позволило провести генетическую экспертизу. Экспертиза показала, что нападавшая ранее проживала в Новосибирской области и переехала в Нижний Новгород в 2018 году, предположительно, чтобы скрыться от наказания за другое преступление.
Сейчас уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу. Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Ранее сообщалось, что количество убийств в Нижегородской области выросло почти на 40% за год.
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