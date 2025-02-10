Нижегородцам рассказали о рисках ослепнуть от популярного препарата для похудения Общество

Широко используемый препарат для снижения веса "Оземпик" может вызывать серьезные проблемы со зрением, вплоть до полной слепоты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нижегородский медицинский специалист Алексей Никонов.

По словам Никонова, в США уже зафиксировано девять случаев потери зрения, предположительно связанных с применением препарата. Эксперты полагают, что причиной может быть нарушение кровоснабжения глаз, вызванное действием активного вещества.

Точные механизмы развития слепоты еще предстоит изучить, но уже сейчас врачи отмечают, что препараты, резко снижающие уровень сахара в крови, способны негативно влиять на сосудистую систему, что в конечном итоге может привести к необратимым последствиям для зрения.

Еще летом 2024 года медицинский журнал *JAMA* опубликовал материалы, в которых указывал на возможные риски, связанные с "Оземпиком". Однако на тот момент у ученых не было достаточных данных для окончательных выводов.

Сейчас же накопленные случаи и исследования заставляют медиков бить тревогу.

Хотя "Оземпик" больше не продается в России, его действующее вещество – семаглутид – входит в состав сразу трех отечественных препаратов. Это означает, что потенциальные риски для здоровья сохраняются.

Ранее сообщалось, что регистрация четырех лекарственных средств, выпускаемых нижегородской компанией "Микроген", была аннулирована.

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