Строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде завершено на 80%

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Возведение первой очереди IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде достигло 80% готовности. Работы продолжаются ускоренными темпами, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Совместно с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым он посетил стройплощадку и отметил, что объект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.
При сдаче кампуса территория вокруг здания будет полностью благоустроена, а прилегающие дороги приведут в порядок.
По словам Никитина, уже сейчас IT-кампус становится ключевой точкой трансформации исторического центра города. Губернатор подчеркнул, что проект не только создаст современное образовательное пространство, но и заметно изменит городскую среду.
Во время визита губернатор обсудил со студентами сетевых программ обустройство жилых зон кампуса. Молодые люди предложили оснастить помещения системой "Умный дом" и внедрить высокотехнологичное управление инженерной инфраструктурой. В здании также предусмотрят комфортные условия для обучающихся с особыми потребностями.
Напомним, что студенты-лингвисты будут проходить практику в ИТ-кампусе "НЕЙМАРК".
Как сообщалось ранее, строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде завершится в 2025 году.
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