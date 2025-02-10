Строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде завершено на 80% Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Возведение первой очереди IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде достигло 80% готовности. Работы продолжаются ускоренными темпами, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Совместно с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым он посетил стройплощадку и отметил, что объект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.

При сдаче кампуса территория вокруг здания будет полностью благоустроена, а прилегающие дороги приведут в порядок.

По словам Никитина, уже сейчас IT-кампус становится ключевой точкой трансформации исторического центра города. Губернатор подчеркнул, что проект не только создаст современное образовательное пространство, но и заметно изменит городскую среду.

Во время визита губернатор обсудил со студентами сетевых программ обустройство жилых зон кампуса. Молодые люди предложили оснастить помещения системой "Умный дом" и внедрить высокотехнологичное управление инженерной инфраструктурой. В здании также предусмотрят комфортные условия для обучающихся с особыми потребностями.

Напомним, что студенты-лингвисты будут проходить практику в ИТ-кампусе "НЕЙМАРК".

Как сообщалось ранее, строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде завершится в 2025 году.