Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2025 10:35  [43] Высадка школьниц из нижегородского автобуса закончилась проверкой СК
13 февраля 2025 10:20  [117] Екатерина Никитина заняла пост замдиректора по социальным проектам в АСИ
13 февраля 2025 10:16  [72] 320 000 человек приняли участие в первом Всероссийском научном диктанте "Наука во имя Победы"
13 февраля 2025 10:12  [90] Аварийный дом в Плотничном переулке Нижнего Новгорода начали изымать
13 февраля 2025 09:44  [113] Нижегородцам рассказали о риске заражения ВИЧ у косметолога
13 февраля 2025 09:22  [139] Строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде завершено на 80%
13 февраля 2025 09:10  [128] Нижегородцам рассказали о рисках ослепнуть от популярного препарата для похудения
13 февраля 2025 08:34  [151] Автобусы А-86 и Т-55 возобновляют движение после ремонта дорог
13 февраля 2025 08:13  [165] Нижегородским многодетным семьям начали выплачивать по 300 тысяч рублей
13 февраля 2025 08:02  [1230] Массовые увольнения из нижегородской скорой закончились проверкой прокуратуры
Общество

Нижегородцам рассказали о риске заражения ВИЧ у косметолога

13 февраля 2025 09:44  [113] Общество

Фото: unsplash.com

В последнее время в соцсетях активно обсуждают так называемых "косметологов-мясников" — мастеров, работающих на дому и наносящих вред здоровью клиентов. Однако, помимо эстетических неудач и возможных осложнений, подобные специалисты представляют еще одну серьезную угрозу. Как предупредила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, при инъекционных процедурах у нелицензированных косметологов можно заразиться ВИЧ.  

По ее словам, основным путем передачи вируса остается незащищенный половой контакт, на который приходится 75% случаев заражения. Однако другие случаи инфицирования связаны, в том числе, с несертифицированной косметологией, когда вирус проникает в организм через повреждения на коже.  

Роспотребнадзор напоминает, что заражение возможно во время косметических процедур, если мастер не соблюдает санитарные нормы и не работает в стерильных условиях. Поэтому любые манипуляции, предполагающие уколы, должны проводиться только в лицензированных учреждениях.  

Перед тем как решиться, например, на увеличение губ, стоит проверить не только квалификацию косметолога, но и документы клиники, в которой он принимает. Вся информация о лицензиях должна быть в открытом доступе, и ее можно проверить онлайн.  

"Если найти лицензию сложно, я бы даже не стала уточнять — в таких случаях клиника уже не вызывает доверия", — подчеркнула Садыкова.

Ранее сообщалось, что 225 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение СПИД
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 17:30  [558] ВИЧ-инфекция выявлена у 17 детей и подростков в Нижегородской области
29 ноября 2024 18:03  [942] Соломон Апоян: "В Нижегородской области снизилась заболеваемость ВИЧ"
29 ноября 2024 12:03  [1104] Более 20 тысяч нижегородцев являются носителями ВИЧ-инфекции
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph