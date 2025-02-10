Нижегородцам рассказали о риске заражения ВИЧ у косметолога Общество

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В последнее время в соцсетях активно обсуждают так называемых "косметологов-мясников" — мастеров, работающих на дому и наносящих вред здоровью клиентов. Однако, помимо эстетических неудач и возможных осложнений, подобные специалисты представляют еще одну серьезную угрозу. Как предупредила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, при инъекционных процедурах у нелицензированных косметологов можно заразиться ВИЧ.

По ее словам, основным путем передачи вируса остается незащищенный половой контакт, на который приходится 75% случаев заражения. Однако другие случаи инфицирования связаны, в том числе, с несертифицированной косметологией, когда вирус проникает в организм через повреждения на коже.

Роспотребнадзор напоминает, что заражение возможно во время косметических процедур, если мастер не соблюдает санитарные нормы и не работает в стерильных условиях. Поэтому любые манипуляции, предполагающие уколы, должны проводиться только в лицензированных учреждениях.

Перед тем как решиться, например, на увеличение губ, стоит проверить не только квалификацию косметолога, но и документы клиники, в которой он принимает. Вся информация о лицензиях должна быть в открытом доступе, и ее можно проверить онлайн.

"Если найти лицензию сложно, я бы даже не стала уточнять — в таких случаях клиника уже не вызывает доверия", — подчеркнула Садыкова.

Ранее сообщалось, что 225 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Нижегородской области.