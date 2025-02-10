Несколько нижегородских ОКН планируют продать под восстановление в 2025 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Несколько нижегородских объектов культурного наследия планируют продать под восстановление в 2025 году. Такую информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Как рассказали в министерстве, среди ОКН, выставленных на реализацию с привлечением инвесторов в 2025 году – усадьба Савиновой в Нижнем Новгороде, дом купца Кузнецова в Городце и дом, связанный с писателей Аркадием Гайдаром в Арзамасе.

По данным ведомства, эти здания после ремона возможно приспособить в качестве офисов, жилья, гостиниц, гостевых домов. Максимальный срок реставрации по условиям договоров купли-продажи составляет 3 года.

Ранее сообщалось, что заканчивается первый этап восстановления исторического дома на Нижегородской.