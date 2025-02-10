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Культура и отдых

Музей Городецкой росписи может появиться в Нижегородской области

13 февраля 2025 13:00  [84] Культура и отдых

В Городце могут открыть музей Городецкой росписи. О таких планах НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

По данным ведомства, частный инвестор уже приобрел в Городце несколько объектов культурного наследия.

Будущее культурное пространство, посвященное истории Городецкой росписи, планируется размесить в ОКН "Корпус торговых рядов" на Большом Кировском съезде, 25.

Кроме того, в городе запланирован еще ремонт нескольких объектов культурного наследия. Так, уже ведется разработка проектной документации по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия ОКН "Усадьба И.М. Митюкова" для современного использования.

Ранее сообщалось, что инвестпроекты по использованию ОКН на Стрелке в Нижнем Новгороде находятся на обсуждении.

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Теги:
Городец Музеи ОКН
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