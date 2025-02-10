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Общество

Проверка выявила десятки нарушений на Сокольском водоканале

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Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило внеплановую проверку деятельности МП "Водоканал", эксплуатирующего очистные сооружения канализации в р.п. Сокольское.  

Ревизия показала, что предприятие систематически нарушает требования природоохранного законодательства. В итоговом акте зафиксировано более 20 нарушений.  

Одним из наиболее серьезных нарушений стал сброс сточных вод в реку Волга с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. По данным инспекторов, сточные воды предприятия оказывают негативное влияние на водоем, что противоречит Федеральному закону "Об охране окружающей среды" и Водному кодексу РФ.  

Нарушения подтвердил и Сокольский районный суд, который признал МП "Водоканал" виновным по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ ("Нарушение правил водопользования"). В результате предприятие оштрафовано на 80 тысяч рублей.  

Выяснилось, что в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), указаны недостоверные сведения о местоположении источника сброса сточных вод. Кроме того, учет объема и качества сбрасываемых стоков ведется с нарушениями установленных норм.  

Нарушения зафиксированы и в сфере обращения с отходами. У предприятия отсутствуют утвержденные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, учет отходов ведется ненадлежащим образом, а некоторые виды отходов не имеют конкретного класса опасности. Инспекторы также выявили факты смешанного накопления различных типов отходов.  

Предприятие не разработало нормативы предельно допустимых выбросов, а также не согласовало мероприятия по их снижению в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Кроме того, проведенная инвентаризация выбросов оказалась неполной и некорректной.  

Проверка показала, что на предприятии нет утвержденной программы производственного экологического контроля, а сам контроль не осуществляется. Это является грубым нарушением природоохранного законодательства.  

По результатам инспекции Росприроднадзор выдал Сокольскому водоканалу предписание об устранении всех выявленных нарушений. Также к административной ответственности привлечены как само предприятие, так и его должностные лица. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский свиноводческий комплекс заплатит штраф за выбросы в атмосферу.

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Теги:
Росприроднадзор Сокольский г.о.
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