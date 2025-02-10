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Происшествия

Число террористических преступлений резко выросло в Нижнем Новгороде за год

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За 2024 год в Нижнем Новгороде количество преступлений террористического характера выросло в 2,5 раза. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье" с ссылкой на отчет начальника городского УМВД Олега Соколова перед гордумой. 

Отмечается, что в 2024 году зафиксировано 15 преступлений такого характера. В 2023-м их было шесть. Число преступлений экстремистской направленности не изменилось — их по-прежнему 11.

При этом количество заведомо ложных сообщений об актах терроризма сократилось с 227 до 185 — на 18,5%.

Ранее сообщалось, что силовики накрыли экстремистскую ячейку в Нижнем Новгороде. Расследуется уголовное дело.

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Теги:
МВД Преступления Терроризм
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