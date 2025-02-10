Число убийств в Нижегородской области выросло почти на 40% за год Происшествия

В 2024 году в Нижегородской области зафиксирован значительный рост числа убийств. Согласно данным региональной прокуратуры, их количество увеличилось на 39,5% по сравнению с предыдущим годом.

Если в 2023 году было зарегистрировано 124 убийства, то в 2024-м этот показатель вырос до 173 случаев.

Кроме того, в регионе увеличилось число разбоев. В прошлом году зафиксировано 43 подобных преступления, что больше, чем в 2023-м, когда их было 35.

В то же время отмечается снижение случаев причинения тяжкого вреда здоровью – с 318 в 2023 году до 266 в 2024 году.

Самый низкий уровень раскрываемости наблюдается у краж. В 2024 году этот показатель составил 39%, что на 1,8% ниже, чем годом ранее.

Также в отчетности указано, что 20,6% всех преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения, а почти четверть – в общественных местах.

Напомним, что самым криминальным в столице Приволжья признан Нижегородский район.