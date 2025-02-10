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Общество

Более 6 млн рублей выделено для покоса травы на кладбищах Нижнего Новгорода

13 февраля 2025 16:28  [39] Общество

Департамент экономики и инвестиций нижегородской мэрии ищет подрядчика для выполнения работ по покосу травы на кладбищах Нижнего новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена муниципального контракта составляет 6 млн 420 тыс. рублей. Ожидается, что итоги аукциона подведут 17 февраля.

Победителю электронных торгов предстоит косить траву на городских кладбищах в период с 20 мая по 20 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Госзакупки Кладбище
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