Более 6 млн рублей выделено для покоса травы на кладбищах Нижнего Новгорода Общество

Департамент экономики и инвестиций нижегородской мэрии ищет подрядчика для выполнения работ по покосу травы на кладбищах Нижнего новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена муниципального контракта составляет 6 млн 420 тыс. рублей. Ожидается, что итоги аукциона подведут 17 февраля.

Победителю электронных торгов предстоит косить траву на городских кладбищах в период с 20 мая по 20 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что колумбарий планируют построить на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.