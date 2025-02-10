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Происшествия

На заводе в Заволжье маляр получил тяжелые ожоги во время работы

14 февраля 2025 09:27  [48] Происшествия

В ночь на 20 января на Заволжском заводе гусеничных тягачей произошел несчастный случай. Маляр прессово-сборочного цеха получил серьезные ожоги во время работы в окрасочной камере, сообщили в региональной Гострудинспекции.

По имеющимся данным, рабочий выполнял герметизацию и убирал излишки герметика с швов с помощью ветоши, пропитанной обезжиривающим составом. В момент, когда он наклонился, чтобы снова смочить ткань, произошло воспламенение его спецодежды. В результате мужчина получил множественные ожоги, в том числе термический ожог кожи лица.  

Согласно классификации травм на производстве, полученные повреждения относятся к категории тяжелых.  

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследование обстоятельств происшествия. Специалисты выяснят причины инцидента и проверят соблюдение правил безопасности на предприятии.

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Теги:
Госинспекция труда Завод Травма
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