Электрогазосварщик тяжело травмировался на работе в Нижегородской области Происшествия

Электрогазосварщик АО "ДЗХО "Заря" во время сварочных работ на стокубовой ёмкости получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в региональной Госинспекции по труду.

По данным ведомства, причиной ЧП послужило то обстоятельство, что ёмкость съехала с роликов и задела приставную лестницу. В результате 60-летний работник упал с высоты на бетонный пол.

Мужчину госпитализировали в медучреждение, где у него выявили ушиб головного мозга и другие тяжелые повреждения.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве для установления всех причин и обстоятельств происшедшего.

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