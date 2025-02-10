Электрогазосварщик тяжело травмировался на работе в Нижегородской области

Электрогазосварщик АО "ДЗХО "Заря" во время сварочных работ на стокубовой ёмкости получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в региональной Госинспекции по труду.
По данным ведомства, причиной ЧП послужило то обстоятельство, что ёмкость съехала с роликов и задела приставную лестницу. В результате 60-летний работник упал с высоты на бетонный пол.
Мужчину госпитализировали в медучреждение, где у него выявили ушиб головного мозга и другие тяжелые повреждения.
Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве для установления всех причин и обстоятельств происшедшего.
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