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Происшествия

Электрогазосварщик тяжело травмировался на работе в Нижегородской области

13 февраля 2025 18:33  [120] Происшествия

Электрогазосварщик АО "ДЗХО "Заря" во время сварочных работ на стокубовой ёмкости получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в региональной Госинспекции по труду.

По данным ведомства, причиной ЧП послужило то обстоятельство, что ёмкость съехала с роликов и задела приставную лестницу. В результате 60-летний работник упал с высоты на бетонный пол.

Мужчину госпитализировали в медучреждение, где у него выявили ушиб головного мозга и другие тяжелые повреждения. 

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве для установления всех причин и обстоятельств происшедшего.

Ранее сообщалось, что фасад дома на Семашко обрушился на автомобили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
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