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Происшествия

Избиение бомжей подростками у ТЦ "Небо" закончилось проверкой полиции

14 февраля 2025 11:04  [46] Происшествия

Правоохранительные органы начали проверку информации о драках возле торгового центра "Небо" в Нижнем Новгороде, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального управления МВД.

Накануне в соцсетях появились жалобы на подростков, которые избивают людей у входа в ТЦ. Причем отмечается, что парни избивают в основном бездомных и пьяных. 

Очевидцы также заявили, что несовершеннолетние устраивают драки и внутри ТЦ, а после вмешательства охраны потасовки продолжаются уже на улице.  

В полиции уточнили, что официальных заявлений от пострадавших или свидетелей инцидентов пока не поступало. Однако по опубликованной в СМИ и социальных сетях информации начата проверка.

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Теги:
МВД
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