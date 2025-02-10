Избиение бомжей подростками у ТЦ "Небо" закончилось проверкой полиции

Правоохранительные органы начали проверку информации о драках возле торгового центра "Небо" в Нижнем Новгороде, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального управления МВД.
Накануне в соцсетях появились жалобы на подростков, которые избивают людей у входа в ТЦ. Причем отмечается, что парни избивают в основном бездомных и пьяных.
Очевидцы также заявили, что несовершеннолетние устраивают драки и внутри ТЦ, а после вмешательства охраны потасовки продолжаются уже на улице.
В полиции уточнили, что официальных заявлений от пострадавших или свидетелей инцидентов пока не поступало. Однако по опубликованной в СМИ и социальных сетях информации начата проверка.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+