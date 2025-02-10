Избиение бомжей подростками у ТЦ "Небо" закончилось проверкой полиции Происшествия

Правоохранительные органы начали проверку информации о драках возле торгового центра "Небо" в Нижнем Новгороде, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе регионального управления МВД.

Накануне в соцсетях появились жалобы на подростков, которые избивают людей у входа в ТЦ. Причем отмечается, что парни избивают в основном бездомных и пьяных.

Очевидцы также заявили, что несовершеннолетние устраивают драки и внутри ТЦ, а после вмешательства охраны потасовки продолжаются уже на улице.

В полиции уточнили, что официальных заявлений от пострадавших или свидетелей инцидентов пока не поступало. Однако по опубликованной в СМИ и социальных сетях информации начата проверка.