Предприниматель присвоил 1,3 млн рублей при ремонте нижегородской школы

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело против предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве при капитальном ремонте школьных мастерских в Ковернинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в рамках государственной программы с декабря 2021 по февраль 2022 года бизнесмен заключил контракт на ремонтные работы. Однако обязательства были выполнены не в полном объеме, а использованные материалы оказались дешевле и хуже, чем было предусмотрено проектно-сметной документацией.
В результате предприниматель присвоил более 1,3 млн рублей из бюджетных средств.
В настоящее время следователи продолжают расследование, проводят необходимые следственные действия и собирают доказательства.
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