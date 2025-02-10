Предприниматель присвоил 1,3 млн рублей при ремонте нижегородской школы Происшествия

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело против предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве при капитальном ремонте школьных мастерских в Ковернинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в рамках государственной программы с декабря 2021 по февраль 2022 года бизнесмен заключил контракт на ремонтные работы. Однако обязательства были выполнены не в полном объеме, а использованные материалы оказались дешевле и хуже, чем было предусмотрено проектно-сметной документацией.

В результате предприниматель присвоил более 1,3 млн рублей из бюджетных средств.

В настоящее время следователи продолжают расследование, проводят необходимые следственные действия и собирают доказательства.