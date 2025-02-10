Щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы в Нижнем Новгороде Общество

Щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН".

По словам начальника горнопроходческого участка ГК "Моспроект-3" Олега Карпова, ему осталось преодолеть около 100 метров до площади.

Ранее сообщалось, что на площади Свободы завершён один из важнейших этапов подготовки котлована демонтажной камеры для приёма тоннелепроходческого щита — полностью сформирована монолитная "стена в грунте".