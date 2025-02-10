Число заявок на лекарства для детей со СМА растет в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2024 году фонд «Круг добра» направил более 3 млрд рублей на закупку дорогостоящих препаратов для детей Нижегородской области. По данным областной детской больницы, за год оформлено 331 заявка – это на 40% больше, чем в 2022 году.

Особое внимание сейчас приковано к ситуации вокруг препарата "Спинраза" и его российского аналога "Лантесенс", выпущенного в 2024 году компанией "Генериум". Родители детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) выражают опасения по поводу нового лекарства, но медики и эксперты предупреждают – доверять нужно проверенной информации.

Как пояснил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале, многие пациенты привыкли к оригинальному препарату, и появление аналога воспринимается настороженно. Однако эксперты уверяют: российский препарат соответствует международным стандартам и производится с соблюдением всех требований безопасности. По его словам, это как с автомобильными запчастями – оригинал и качественный сертифицированный аналог работают одинаково, если соблюдены стандарты. Главное – не верить слухам, а ориентироваться на факты.

Опытные медики подчеркивают: ни один врач или региональный минздрав не будет рисковать здоровьем ребенка. Отказ от лечения по недостоверной информации может привести к тяжелым последствиям.

Юристы же напоминают: если родители отказываются от рекомендованной терапии, это может быть расценено как угроза жизни и здоровью ребенка. В таком случае органы опеки обязаны вмешаться и обеспечить безопасность маленького пациента.

Ранее нижегородцам рассказали, как получить бесплатные лекарства.