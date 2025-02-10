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Экономика

Более 9,5 тысячи домов построили в Нижегородской области в 2024 году

14 февраля 2025 19:15  [88] Экономика

В Нижегородской области за 2024 год возвели почти 9,57 тыс. домов, включая 22,4 тыс. квартир. Такие данные приводит Нижегородстат.

В декабре было построено 629 домов на 2,73 тыс. квартир общей площадью 185 тыс. кв. м. 

Регион по итогам минувшего года отчитался о сдаче 2,01 млн кв. м жилья. Этот показатель почти на 8% больше аналогичных данных за 2023 год.  

Нижегородцы, используя как собственные, так и привлеченные средства, построили почти 8,8 тыс. домов общей площадью 1,26 млн кв. м. Такая тенденция свидетельствует о росте строительной активности и увеличении доступного жилья в регионе. 

Ранее сообщалось, что квартиры на вторичке в Нижнем Новгороде продолжают расти в цене.

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Теги:
Жилье Нижегородстат
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