Лобовое ДТП на нижегородской трассе закончилось трагедией

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В Дивеевском районе произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации УГИБДД по Нижегородской области, авария случилась 14 февраля на 68-м километре трассы Выкса – Вознесенское – Сатис.
Водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Optima. От удара одну из машин отбросило с дороги.
В результате столкновения водитель отечественного авто скончался на месте, а пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
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