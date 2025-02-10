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Происшествия

Лобовое ДТП на нижегородской трассе закончилось трагедией

14 февраля 2025 13:16  [103] Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В Дивеевском районе произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации УГИБДД по Нижегородской области, авария случилась 14 февраля на 68-м километре трассы Выкса – Вознесенское – Сатис.  

Водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Optima. От удара одну из машин отбросило с дороги.  

В результате столкновения водитель отечественного авто скончался на месте, а пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.  

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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Теги:
Дивеевский район ДТП Смертность
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