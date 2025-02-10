Лобовое ДТП на нижегородской трассе закончилось трагедией Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В Дивеевском районе произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации УГИБДД по Нижегородской области, авария случилась 14 февраля на 68-м километре трассы Выкса – Вознесенское – Сатис.

Водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Optima. От удара одну из машин отбросило с дороги.

В результате столкновения водитель отечественного авто скончался на месте, а пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.