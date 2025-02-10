Виновнице смертельного ДТП в Нижнем Новгороде дали 7,5 года колонии Происшествия

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор Регине К., которая в нетрезвом состоянии села за руль и стала виновницей аварии со смертельным исходом. Канавинский районный суд назначил ей 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Трагедия произошла весной прошлого года на Московском шоссе. По данным ГИБДД, 27-летняя водитель "Мазды" выехала со второстепенной дороги, не уступив "Ладе". В результате столкновения 25-летний пассажир отечественного авто Михаил Н. погиб, а его друг получил серьезные травмы.

Виновницу задержали сразу после аварии. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

На суде девушка обратилась к родным погибшего с просьбой о прощении.

"Хочу еще раз попросить у вас прощения. Простите", — сказала она родителям Михаила.

Однако близкие погибшего заявили, что не могут принять извинения, считая наказание слишком мягким.

"Она разрушила жизни не только нашей семьи, но и многих других", — подчеркнула родственница Михаила.

После оглашения приговора маме подсудимой стало плохо, но суд не изменил решения.