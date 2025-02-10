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Бизнес

Еще один завод построят на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске

14 февраля 2025 16:05  [145] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще один завод построят на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин, инвестором выступит ООО "Современные трубопроводные системы".

Компания намеревается вложить 4,2 млрд рублей в запуск трубопроводного предприятия и уже получила от губернатора свидетельство резидента ОЭЗ "Кулибин".

Ожидается, что инвестор создаст предприятие полного цикла по выпуску трубопроводных систем для нефтегазового сектора, атомной промышленности и топливно-энергетического комплекса. Запланировано создание 827 рабочих мест.

Губернатор также отметил, что поручил оказать компании необходимую поддержку для скорейшей организации производства.

Ранее сообщалось, что нижегородские сельхозкооперативы получат 54 млн рублей господдержки.

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Теги:
оэз Производство
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