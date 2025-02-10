Еще один завод построят на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске

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Еще один завод построят на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.
Как рассказал в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин, инвестором выступит ООО "Современные трубопроводные системы".
Компания намеревается вложить 4,2 млрд рублей в запуск трубопроводного предприятия и уже получила от губернатора свидетельство резидента ОЭЗ "Кулибин".
Ожидается, что инвестор создаст предприятие полного цикла по выпуску трубопроводных систем для нефтегазового сектора, атомной промышленности и топливно-энергетического комплекса. Запланировано создание 827 рабочих мест.
Губернатор также отметил, что поручил оказать компании необходимую поддержку для скорейшей организации производства.
Ранее сообщалось, что нижегородские сельхозкооперативы получат 54 млн рублей господдержки.
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