Автомобиль сбил ребенка на улице Снежной в Ленинском районе

На улице Снежной в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в результате которого водитель сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе.
Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, инцидент случился в дневное время 13 февраля.
Женщина, управлявшая автомобилем Kia, двигалась на разрешающий сигнал светофора, когда ребенок перебегал дорогу. В результате машина наехала на юного пешехода.
Пострадавшего мальчика с травмами доставили в детскую областную больницу.
Ранее сообщалось, что виновнице смертельного ДТП в Нижнем Новгороде дали 7,5 года колонии.
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