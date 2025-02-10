Автомобиль сбил ребенка на улице Снежной в Ленинском районе Происшествия

На улице Снежной в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в результате которого водитель сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, инцидент случился в дневное время 13 февраля.

Женщина, управлявшая автомобилем Kia, двигалась на разрешающий сигнал светофора, когда ребенок перебегал дорогу. В результате машина наехала на юного пешехода.

Пострадавшего мальчика с травмами доставили в детскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что виновнице смертельного ДТП в Нижнем Новгороде дали 7,5 года колонии.