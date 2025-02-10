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Общество

Маршрут А-55 переходит на госконтракт с 21 февраля

14 февраля 2025 17:39  [122] Общество

Еще один автобусный маршрут в Нижнем Новгороде перейдет на госконтракт с 21 февраля. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем региона".

По данным ведомства, Т-55 поменяет номер на А-55. Перевозчиком станет ООО "Автолигатранс-НН". При этом трасса маршрута останется без изменений и пройдет от ЗКПД-4 до Московского вокзала.

Ранее сообщалось, что маршрут А-94 запустят в Московском районе с 21 февраля.

Напомним также, что автобусы А-86 и Т-55 возобновляют движение после ремонта дорог.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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