Определен перевозчик для нижегородского автобусного маршрута А-42

В Нижнем Новгороде завершился конкурс на обслуживание автобусного маршрута А-42. По его итогам перевозчиком станет ООО "Рейс НН".
Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), компания подала заявку после публикации предложения на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Контракт с новым перевозчиком планируют заключить 1 апреля 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ищут перевозчик для маршрутов А-55, А-94 и А-36.
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