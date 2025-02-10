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Общество

Определен перевозчик для нижегородского автобусного маршрута А-42

11 февраля 2025 15:28  [71] Общество

В Нижнем Новгороде завершился конкурс на обслуживание автобусного маршрута А-42. По его итогам перевозчиком станет ООО "Рейс НН".  

Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), компания подала заявку после публикации предложения на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.  

Контракт с новым перевозчиком планируют заключить 1 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ищут перевозчик для маршрутов А-55, А-94 и А-36.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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