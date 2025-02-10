Определен перевозчик для нижегородского автобусного маршрута А-42 Общество

В Нижнем Новгороде завершился конкурс на обслуживание автобусного маршрута А-42. По его итогам перевозчиком станет ООО "Рейс НН".

Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), компания подала заявку после публикации предложения на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Контракт с новым перевозчиком планируют заключить 1 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ищут перевозчик для маршрутов А-55, А-94 и А-36.