Крыса укусила инструктора сети фастфуда в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 17-летний инструктор по обучению компании ООО "СИСТЕМА ПБО", работающей под известным брендом фастфуда, пострадал от укуса крысы во время выполнения своих обязанностей.
Как рассказали в региональной Гострудинспекции, инцидент произошел 10 февраля в 15:00. Пострадавший обратился за медицинской помощью, где врачи диагностировали укушенную рану пальца правой кисти.
Согласно классификации несчастных случаев на производстве, травма отнесена к категории легких. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, расследование таких инцидентов проводится работодателем самостоятельно, без участия инспектора труда.
Подробности произошедшего и обстоятельства появления грызуна на рабочем месте уточняются.
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