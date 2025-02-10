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Происшествия

Крыса укусила инструктора сети фастфуда в Нижнем Новгороде

14 февраля 2025 19:46  [64] Происшествия

В Нижнем Новгороде 17-летний инструктор по обучению компании ООО "СИСТЕМА ПБО", работающей под известным брендом фастфуда, пострадал от укуса крысы во время выполнения своих обязанностей.  

Как рассказали в региональной Гострудинспекции, инцидент произошел 10 февраля в 15:00. Пострадавший обратился за медицинской помощью, где врачи диагностировали укушенную рану пальца правой кисти.  

Согласно классификации несчастных случаев на производстве, травма отнесена к категории легких. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, расследование таких инцидентов проводится работодателем самостоятельно, без участия инспектора труда.  

Подробности произошедшего и обстоятельства появления грызуна на рабочем месте уточняются.

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Теги:
Госинспекция труда Кафе Работа
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