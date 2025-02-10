Крыса укусила инструктора сети фастфуда в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде 17-летний инструктор по обучению компании ООО "СИСТЕМА ПБО", работающей под известным брендом фастфуда, пострадал от укуса крысы во время выполнения своих обязанностей.

Как рассказали в региональной Гострудинспекции, инцидент произошел 10 февраля в 15:00. Пострадавший обратился за медицинской помощью, где врачи диагностировали укушенную рану пальца правой кисти.

Согласно классификации несчастных случаев на производстве, травма отнесена к категории легких. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, расследование таких инцидентов проводится работодателем самостоятельно, без участия инспектора труда.

Подробности произошедшего и обстоятельства появления грызуна на рабочем месте уточняются.