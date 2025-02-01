Нижегородское "Торпедо" показало проект новой раздевалки на Ледовой арене Спорт

Фото: Telegram-канал ХК "Торпедо"

ХК "Торпедо" показал первые рендеры раздевалки на новой Ледовой арене, строительство которой идет на Стрелке рядом с футбольным стадионом. Визуализации опубликованы в официальном телеграм-канале клуба.

Генеральный директор Александр Харламов отметил, что проектирование велось с учетом мирового опыта. Раздевалка должна стать настоящим домом для команды и важной частью игрового процесса.

Полукруглая форма выбрана не случайно — она символизирует единство коллектива и создает лучший визуальный контакт между игроками и тренерским штабом.

На потолке разместят логотип клуба, а под шкафчиками по всему периметру встроят медиастроку. Она будет транслировать мотивирующие фразы, победные слоганы и другие сообщения.

На одной из стен установят большой телеэкран и тактические доски, что позволит эффективно разбирать игровые моменты.

"Кроме того, мы постарались интегрировать раздевалку в общую цветовую концепцию арены, добавив новые фирменные оттенки в брендбук клуба", — подчеркнул Харламов.

Он также отметил, что главная цель – создать функциональное, эстетичное и современное пространство, где будут все условия для новых побед.

Напомним, новая Ледовая арена вместимостью 12 000 зрителей строится с июля 2022 года. Завершение работ запланировано на 2025 год. Это вдвое больше по сравнению с возможностями КРК "Нагорный", который сейчас является домашней площадкой "Торпедо".

Напомним, в конце 2024 года состоялась презентация фасада строящегося Ледового дворца.