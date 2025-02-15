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Общество

"Моспроект-3" организует объезд стройки метро в Нижнем Новгороде

15 февраля 2025 10:08  [152] Общество

Компания "Моспроект-3" объявила конкурс на выбор субподрядчика для строительства временной объездной дороги рядом со стройплощадкой нижегородского метро. Соответствующая информация размещена в документации на портале госзакупок.  

Новая дорога пройдет в районе площади Сенной, где ведется строительство станций "Сенная" и "Площадь Свободы". Ее протяженность составит чуть более двух километров.  

Подрядчик, помимо укладки дорожного покрытия, должен будет провести подготовительные работы, перенести остановочные павильоны, установить урны и ливневую канализацию. Вдоль дороги также обустроят пешеходный тротуар.  

Строительство объездного пути связано с работами по устройству котлована для будущей станции метро, возведением тупиков и подготовкой стройплощадки.  

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 3 марта 2025 года, а итоги подведут 11 марта. Общая стоимость проекта оценивается в 76 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дороги Метро Строительство
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