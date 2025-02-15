"Моспроект-3" организует объезд стройки метро в Нижнем Новгороде

Компания "Моспроект-3" объявила конкурс на выбор субподрядчика для строительства временной объездной дороги рядом со стройплощадкой нижегородского метро. Соответствующая информация размещена в документации на портале госзакупок.
Новая дорога пройдет в районе площади Сенной, где ведется строительство станций "Сенная" и "Площадь Свободы". Ее протяженность составит чуть более двух километров.
Подрядчик, помимо укладки дорожного покрытия, должен будет провести подготовительные работы, перенести остановочные павильоны, установить урны и ливневую канализацию. Вдоль дороги также обустроят пешеходный тротуар.
Строительство объездного пути связано с работами по устройству котлована для будущей станции метро, возведением тупиков и подготовкой стройплощадки.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 3 марта 2025 года, а итоги подведут 11 марта. Общая стоимость проекта оценивается в 76 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+