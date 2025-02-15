"Моспроект-3" организует объезд стройки метро в Нижнем Новгороде Общество

Компания "Моспроект-3" объявила конкурс на выбор субподрядчика для строительства временной объездной дороги рядом со стройплощадкой нижегородского метро. Соответствующая информация размещена в документации на портале госзакупок.

Новая дорога пройдет в районе площади Сенной, где ведется строительство станций "Сенная" и "Площадь Свободы". Ее протяженность составит чуть более двух километров.

Подрядчик, помимо укладки дорожного покрытия, должен будет провести подготовительные работы, перенести остановочные павильоны, установить урны и ливневую канализацию. Вдоль дороги также обустроят пешеходный тротуар.

Строительство объездного пути связано с работами по устройству котлована для будущей станции метро, возведением тупиков и подготовкой стройплощадки.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 3 марта 2025 года, а итоги подведут 11 марта. Общая стоимость проекта оценивается в 76 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы в Нижнем Новгороде.