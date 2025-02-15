Опубликовано полное видео драки сторожа детского лагеря с бандитом

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Появилось полное видео конфликта охранника детского лагеря в Балахнинском районе с напавшим мужчиной. Об этом сообщает телеканал "Кстати...".
На видеозаписи запечатлен момент нападения на детское учреждение. Видно, как мужчина с кирпичом врывается на территорию и сначала угрожает охраннику, пытаясь ударить его, а затем вбегает в холл здания, где начинает громить предметы и компьютерную технику.
Также видно, что находившиеся в здании дети и персонал смогли убежать от преступника.
В итоге 70-летний сторож, вооружившись обрезком металлической трубы, смог дать отпор бандиту и прогнать напавшего с территории.
Как сообщалось ранее, защита 70-летнего нижегородца Павла Ч., получившего 5,5 года за убийство, подала апелляцию на приговор.
Приговор, вынесенный 6 февраля, вызвал недовольство родственников осужденного и поддержку со стороны общественности.
Также на ситуацию обратил внимание лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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