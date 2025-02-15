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Происшествия

Опубликовано полное видео драки сторожа детского лагеря с бандитом

15 февраля 2025 13:11  [307] Происшествия

Фото: стоп-кадр видео телеканала "Кстати..."

Появилось полное видео конфликта охранника детского лагеря в Балахнинском районе с напавшим мужчиной. Об этом сообщает телеканал "Кстати...".

На видеозаписи запечатлен момент нападения на детское учреждение. Видно, как мужчина с кирпичом врывается на территорию и сначала угрожает охраннику, пытаясь ударить его, а затем вбегает в холл здания, где начинает громить предметы и компьютерную технику.

Также видно, что находившиеся в здании дети и персонал смогли убежать от преступника.

В итоге 70-летний сторож, вооружившись обрезком металлической трубы, смог дать отпор бандиту и прогнать напавшего с территории.

Как сообщалось ранее, защита 70-летнего нижегородца Павла Ч., получившего 5,5 года за убийство, подала апелляцию на приговор.

Приговор, вынесенный 6 февраля, вызвал недовольство родственников осужденного и поддержку со стороны общественности.

Также на ситуацию обратил внимание лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Теги:
Балахнинский район Приговор
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