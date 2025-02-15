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Происшествия

Три человека попали в больницу после ДТП на Автозаводе

15 февраля 2025 13:53  [81] Происшествия

Три человека попали в больницу после автоаварии в Автозаводском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел на улице Ореховской в Нижнем Новгороде 15 февраля в 9:50.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай" ехал по дороге и совершил опрокидывание.

В результате мужчина, а также женщина и несовершеннолетний ребенок получили травмы и были госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники нижегородской Госавтоинспекции, причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что ДТП с автобусами на Космической улице закончилось проверкой прокуратуры.

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Теги:
Автозаводский район ДТП
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