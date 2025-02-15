Три человека попали в больницу после ДТП на Автозаводе

Три человека попали в больницу после автоаварии в Автозаводском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел на улице Ореховской в Нижнем Новгороде 15 февраля в 9:50.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай" ехал по дороге и совершил опрокидывание.
В результате мужчина, а также женщина и несовершеннолетний ребенок получили травмы и были госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники нижегородской Госавтоинспекции, причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что ДТП с автобусами на Космической улице закончилось проверкой прокуратуры.
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