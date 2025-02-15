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Общество

В нижегородской гимназии расследуют жестокое избиение школьника

16 февраля 2025 09:38  [97] Общество

Фото: скриншот программы "Кстати"

В гимназии имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде один из учеников жестоко избил сверстника. Инцидент попал на видео, кадры которого были показаны в программе "Кстати..." (16+).   

На записи видно, как мальчик наносит сильный удар другому ученику. По словам отца пострадавшего, подобные ситуации происходили и раньше, но ребенок не рассказывал о них, объясняя произошедшее случайной потасовкой. Одноклассники утверждают, что агрессивное поведение нападавшего не было единичным случаем.  

Родственники пострадавшего считают, что администрация школы не принимает мер для предотвращения таких инцидентов. Они уже обратились в полицию. В городском департаменте образования заявили, что начали проверку, а также подчеркнули, что в учебных заведениях проводится профилактика буллинга и работа по формированию доброжелательной атмосферы среди учащихся.

Ранее сообщалось, что в школах могут появиться службы примирения для борьбы с буллингом. 

Напомним также, что в СК завели уголовное дело из-за избиения бомжей подростками возле нижегородского ТЦ "Небо". 

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Теги:
Избиение школьники
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