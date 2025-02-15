На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2025 10:00  [73] Нижегородские врачи спасли младенца с редкой патологией яичника
16 февраля 2025 09:50  [85] Движение ограничат на улице Лоскутова Нижнего Новгорода
16 февраля 2025 09:38  [97] В нижегородской гимназии расследуют жестокое избиение школьника
16 февраля 2025 09:28  [104] 17-летнюю девочку четвертый день ищут в Нижегородской области
16 февраля 2025 09:20  [112] Нижегородцам рассказали, как восстановить паспорт и банковскую карту
16 февраля 2025 08:55  [119] Актер Виктор Бычков приедет на "Чкаловскую рыбалку" 1 марта
15 февраля 2025 18:00  [381] Почти 50 тысяч гостей ждут в Парке Победы на 9 мая
15 февраля 2025 17:32  [976] Здание Главного ярмарочного дома ремонтируют после пожара
15 февраля 2025 16:40  [473] Смертность от инсультов уменьшилась в Нижегородской области
15 февраля 2025 14:48  [560] Нижегородцев пригласили на мастер-классы по заполнению деклараций
Общество

Нижегородские врачи спасли младенца с редкой патологией яичника

16 февраля 2025 10:00  [73] Общество

Врачи Нижегородской областной детской клинической больницы успешно прооперировали полуторамесячную девочку с перекрутом яичника. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.  

Патологию у ребенка выявили еще во время внутриутробного развития на третьем месяце беременности. Причиной могла стать особенность связочного аппарата яичников, которая делает их подвижными и подверженными перекруту.  

Хирурги провели лапароскопическую операцию, в ходе которой удалили поврежденный яичник размером 1-2 кубических сантиметра. При этом второй орган остался здоровым и сможет обеспечить репродуктивную функцию в будущем.  

Операцию выполнили заведующий хирургическим отделением Евгений Рожденкин и гинеколог Мария Удалова. Сейчас состояние девочки стабильно, отмечается положительная динамика.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2025 13:20  [563] Нижегородские врачи спасли ребенка, подавившегося куриной костью
20 января 2025 09:17  [1223] Врачи спасли женщину с выпученными глазами в Нижнем Новгороде
13 января 2025 18:23  [1725] Нижегородские врачи спасли внезапно ослепшего после тренировки молодого человека
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph