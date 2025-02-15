Нижегородские врачи спасли младенца с редкой патологией яичника Общество

Врачи Нижегородской областной детской клинической больницы успешно прооперировали полуторамесячную девочку с перекрутом яичника. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Патологию у ребенка выявили еще во время внутриутробного развития на третьем месяце беременности. Причиной могла стать особенность связочного аппарата яичников, которая делает их подвижными и подверженными перекруту.

Хирурги провели лапароскопическую операцию, в ходе которой удалили поврежденный яичник размером 1-2 кубических сантиметра. При этом второй орган остался здоровым и сможет обеспечить репродуктивную функцию в будущем.

Операцию выполнили заведующий хирургическим отделением Евгений Рожденкин и гинеколог Мария Удалова. Сейчас состояние девочки стабильно, отмечается положительная динамика.