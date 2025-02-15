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Экономика

Пошлины на импортные товары могут вырасти в России

16 февраля 2025 13:05  [68] Экономика

Фото: Анастасия Назарова

В России могут увеличить пошлины на импортные товары, чтобы поддержать отечественных производителей. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.  

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о возможном возвращении на российский рынок брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и других. По данным Telegram-канала Mash, представители Inditex уже изучают ситуацию и оценивают перспективы работы в стране.  

Гусев отметил, что западные компании, которые ушли из России в сложный момент, не должны рассчитывать на привилегированные условия. По его словам, в стране уже сформировались достойные альтернативы, и важно обеспечить отечественным производителям максимальные преференции.  

"Это касается не только модной индустрии, но и других сфер экономики. Приоритетом должно оставаться развитие собственного производства", – подчеркнул депутат.

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Теги:
Импорт Импортозамещение Торговля
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