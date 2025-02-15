В России заговорили о поэтапной отмене ЕГЭ Общество

В России необходимо постепенно отказаться от Единого государственного экзамена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что резкое упразднение экзамена может вызвать социальную напряженность, поэтому важно принять политическое решение и реализовывать изменения поэтапно, как это было с отказом от Болонской системы.

По мнению Нилова, на данный момент от первоначального ЕГЭ и ОГЭ остались только названия, так как система претерпела множество изменений. Он также отметил, что подготовка к экзамену без репетиторов и дополнительных финансовых вложений практически невозможна, а процесс сдачи в незнакомых условиях остается стрессовым для выпускников.

Парламентарий убежден, что со временем Россия придет к модели, которая объединит лучшее из советской системы образования и положительные стороны ЕГЭ, такие как возможность подавать документы в несколько вузов дистанционно. Нилов добавил, что изменения в системе экзаменов происходят ежегодно и в будущем станут более конструктивными.